Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 14ª giornata: orari Sky e Dazn

Torna in campo la Serie A. La quattordicesima giornata si aprirà venerdì 26 novembre alle 20.45 con l'anticipo Cagliari-Salernitana, mentre a chiudere il programma, nella serata di domenica 28, il posticipo Napoli-Lazio, con il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che tornerà ad affrontare la squadra con cui si è imposto ai massimi livelli. Sfida da non perdere quella tra Juventus e Atalanta (sabato 27 alle 18), mentre il Milan ospiterà a San Siro il Sassuolo. Impegni rispettivamente contro Venezia e Torino per Inter e Roma, interessante il derby toscano Empoli-Fiorentina. Completano il programma Sampdoria-Verona, Udinese-Genoa e Spezia-Bologna.

Serie A, la classifica dopo tredici giornate

A guidare la classifica, dopo tredici giornate, ci sono Napoli e Milan, che viaggiano a braccetto a quota 32 punti ed entrambe reduci da una sconfitta: contro l'Inter gli azzurri, contro la Fiorentina i rossoneri. A quattro lunghezze di distanza troviamo l'Inter di Simone Inzaghi, che precede Atalanta (25), Roma (22) ed il terzetto formato da Lazio, Fiorentina e Juventus (21). Sul fondo della classifica, a quota 7, Cagliari e Salernitana, precedute da Genoa (9), Spezia (11) e Sampdoria (12).

14ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match di giornata sono Juventus-Atalanta, in programma sabato 27 alle 18, e Napoli-Lazio, in calendario domenica 28 alle 20.45. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta da Dazn. Su Dazn anche Milan-Sassuolo (domenica 28 alle 15), mentre Venezia-Inter (sabato 27 alle 20.45), gara nella quale i nerazzurri andranno di altri tre punti per tentare di accorciare ulteriormente dalla vetta, sarà visibile anche su Sky. Roma-Torino (domenica 28 alle 18) sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari