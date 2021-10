Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della decima giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Tra martedì 26 e giovedì 28 ottobre si disputerà la decima giornata, che vedrà impegnate Napoli e Milan, le due formazioni di testa, rispettivamente contro Bologna e Torino. Trasferta sul campo dell'Empoli per l'Inter, mentre la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium il Sassuolo. Sfida che promette spettacolo quella tra Lazio e Fiorentina, la Roma di Mourinho farà invece visita al pericolante Cagliari. Nelle zone basse della classifica occhio agli scontri diretti Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana.

Serie A, la classifica dopo nove giornate

A guidare la classifica, dopo nove giornate, ci sono Napoli e Milan, che viaggiano a quota 25 punti, frutto di otto vittorie e un pareggio. A sette lunghezze di distanza l'Inter di Simone Inzaghi, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime due gare. Seguono poi Roma (16) ed il trio formato da Atalanta, Juventus e Fiorentina (15). In zona retrocessione al momento Salernitana (4), Cagliari (6) e Genoa (6), precedute da Spezia (7), Venezia (8), Sampdoria (9) e Udinese (10).

Decima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Tutta da seguire Milan-Torino, in programma martedì 26 alle 20.45 a San Siro. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Napoli-Bologna, in calendario giovedì 28 alle 20.45, sarà invece visibile sia su Sky che su Dazn. Da non perdere anche Juventus-Sassuolo (mercoledì 27 alle 18.30 su Dazn), con i bianconeri chiamati alla vittoria per non perdere contatto dal gruppo di testa. Cerca il riscatto dopo l'amaro pareggio nel derby d'Italia l'Inter di Simone Inzaghi, che farà visita all'Empoli mercoledì 27 alle 20.45 (diretta Sky e Dazn). Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari