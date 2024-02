Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 26esima giornata: orari Sky e Dazn

Si giocherà tra venerdì 23 e lunedì 26 febbraio la 26esima giornata del campionato di serie A. L'Inter capolista farà visita al Lecce, mentre la Juventus, reduce da appena due punti raccolti nelle ultime quattro gare, ospiterà il Frosinone. Impegno interno contro l'Atalanta di Gasperini per il Milan, Bologna contro il Verona. Completano il programma Sassuolo-Empoli, Salernitana-Monza, Genoa-Udinese, Cagliari-Napoli, Roma-Torino e Fiorentina-Lazio.

La classifica di Serie A

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Atalanta 45

Bologna 45

Roma 41

Fiorentina 38

Lazio 37

Napoli 36

Torino 36

Monza 33

Genoa 30

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Empoli 22

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 19

Salernitana 13

26esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 26esima giornata del campionato di serie A sarà Milan-Atalanta, in programma domenica 25 febbraio alle 20.45 a San Siro. La sfida, che metterà l'una di fronte all'altra la terza e la quarta forza del torneo, sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Lecce-Inter, che si giocherà domenica 25 alle 18 allo stadio Via del Mare. Saranno invece visibili anche su Sky Juventus-Frosinone (domenica 24 alle 12.30) e Fiorentina-Lazio (lunedì 26 alle 20.45).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari