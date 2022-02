Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 26ª giornata: orari Sky e Dazn

Serie A in campo per la 26esima giornata tra il 18 ed il 21 febbraio. Ad aprire il programma, venerdì alle 20.45, il derby della Mole Juventus-Torino, mentre a chiuderlo, lunedì alle 21, sarà il posticipo Bologna-Spezia. Il Milan capolista farà visita alla Salernitana, sulla cui panchina, dopo l'esonero di Stefano Colantuono, farà il proprio esordio Davide Nicola, l'Inter, reduce dal ko contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ospiterà invece a San Siro il Sassuolo. Napoli sul campo del Cagliari, Atalanta a Firenze. Completano il quadro Sampdoria-Empoli, Roma-Verona, Venezia-Genoa e Udinese-Lazio.

Serie A, la classifica dopo venticinque giornate

Al primo posto della classifica, dopo 25 giornate, troviamo il Milan di Stefano Pioli, che ha compiuto il sorpasso ai danni dell'Inter nell'ultimo turno grazie alla vittoria contro la Sampdoria ed il contemporaneo pareggio dei nerazzurri a Napoli. I rossoneri navigano a 55 punti, uno in più della formazione di Simone Inzaghi (che ha però una gara in meno) e due in più dei partenopei. Seguono Juventus (46), Atalanta (44, la Dea ha una partita in meno), Lazio (42), Roma (40), Fiorentina (39, una partita in meno) e Verona (36). In coda ultimo posto solitario per la Salernitana con i suoi 13 punti, preceduta dal Genoa (15). Venezia e Cagliari condividono il terzultimo posto a 21, precedute da Sampdoria (23), Udinese (26) e Bologna (28).

26ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match di giornata sarà il derby della Mole Juventus-Torino, in programma venerdì 18 febbraio alle 20.45 all'Allianz Stadium. La sfida, nella quale i bianconeri andranno a caccia della vittoria per difendere il quarto posto, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Inter-Sassuolo (domenica 20 alle 18), mentre Salernitana-Milan (sabato 19 alle 20.45) sarà visibile anche su Sky, così come Fiorentina-Atalanta (domenica 20 alle 12.30). Solo su Dazn, invece, Cagliari-Napoli (lunedì 21 alle 19).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari