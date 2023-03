Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 27ª giornata

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 17 ed il 19 marzo si disputerà la 27esima giornata, nella quale spiccano le due super sfide Inter-Juventus e Lazio-Roma, che metteranno in palio tre punti pesantissimi in chiave Europa. Il Napoli capolista, che ha ormai iniziato il countdown verso lo scudetto, farà visita al Torino di Juric, mentre il Milan, reduce dal pari interno con la Salernitana, è atteso dall'Udinese. Il quadro è poi completato da Sassuolo-Spezia, Atalanta-Empoli, Monza-Cremonese, Salernitana-Bologna, Sampdoria-Verona e Fiorentina-Lecce.

Serie A, la classifica dopo 26 giornate

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Milan 48

Roma 47

Atalanta 42

Juventus 38 (-15)

Torino 37

Bologna 36

Udinese 35

Fiorentina 34

Monza 33

Sassuolo 33

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 26

Spezia 24

Verona 19

Cremonese 12

Sampdoria 12

27esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della 27esima giornata del campionato di serie A sarà il derby d'Italia Inter-Juventus, in programma domenica 19 marzo alle 20.45 a San Siro. La sfida, da tradizione infuocata, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche il derby della Capitale Lazio-Roma, in calendario domenica 19 alle 18 allo stadio Olimpico. Sarà invece visibile anche su Sky Udinese-Milan (sabato 18 alle 20.45), mentre sarà trasmessa solo su Dazn Torino-Napoli (domenica 19 alle 15), partita in cui gli azzurri andranno a caccia di altri tre punti per fare un altro passo verso lo scudetto.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari