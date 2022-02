Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 27ª giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 25 ed il 28 febbraio si disputerà la 27esima giornata, che sarà aperta venerdì alle 18.45 dall'anticipo che vedrà impegnato a San Siro il Milan capolista contro l'Udinese. Trasferta sul campo del Genoa per l'Inter di Simone Inzaghi, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime tre gare, mentre il Napoli di Luciano Spalletti farà visita alla Lazio dell'ex Maurizio Sarri. La Juventus, fermata sul pari dal Torino nel derby della scorsa settimana, è attesa dall'Empoli, mentre l'Atalanta ospiterà al Gewiss Stadium la Sampdoria nel posticipo del lunedì sera. Completano il quadro Salernitana-Bologna, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Cagliari, Verona-Venezia e Spezia-Roma.

Serie A, la classifica dopo ventisei giornate

Dopo ventisei giornate è il Milan a guidare la classifica di Serie A. I rossoneri, reduci dal pareggio di Salerno, navigano a quota 56 con due lunghezze di vantaggio su Inter (che però ha una gara in meno) e Napoli. Seguono poi la Juventus a 47, l'Atalanta a 44 (la Dea ha una partita in meno), la Lazio a 43, la Fiorentina a 42 (viola con una gara in meno) e la Roma a 41. In coda ultimo posto solitario per la Salernitana a quota 14 (i granata devono recuperare due sfide), preceduta da Genoa (16) e dal tandem Venezia-Cagliari (22). Più avanti Udinese (25) e le coppie Sampdoria/Spezia (26) e Bologna/Empoli (31).

27ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match di giornata è Lazio-Napoli, in programma all'Olimpico domenica 27 alle 20.45. La gara, in cui gli azzurri cercheranno di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Cagliari, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Solamente su Dazn anche Milan-Udinese, in calendario venerdì 25 alle 18.45, mentre Genoa-Inter (venerdì 25 alle 21) sarà visibile anche su Sky. La partita Empoli-Juventus, in programma allo stadio Castellani sabato 26 alle 18, sarà invece visibile solamente su Sky, così come Atalanta-Sampdoria (lunedì 28 alle 20.45).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari