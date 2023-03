Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 28ª giornata

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la serie A. Tra il 1 ed il 3 aprile si disputerà la 28esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Cremonese-Atalanta per chiudersi poi lunedì sera con il posticipo Sassuolo-Torino. Big match del turno sarà Napoli-Milan, sfida che si ripeterà poi anche nei quarti di finale di Champions League. La Lazio farà visita al Monza, mentre l'Inter ospiterà a San Siro la Fiorentina. Impegni interni rispettivamente con Verona e Sampdoria per Juventus e Roma. Completano il programma Bologna-Udinese, Spezia-Salernitana ed Empoli-Lecce.

Serie A, la classifica dopo 27 giornate

Napoli 71

Lazio 52

Inter 50

Milan 48

Roma 47

Atalanta 45

Juventus 41 (-15)

Udinese 38

Fiorentina 37

Bologna 37

Torino 37

Sassuolo 36

Monza 34

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 27

Spezia 24

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13

28esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 28esima giornata del campionato di serie A sarà Napoli-Milan, in programma domenica 2 aprile alle 20.45 allo stadio Maradona. La sfida, antipasto del doppio confronto in Champions, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Inter-Fiorentina, che si giocherà sabato 1 aprile alle 18 a San Siro, e Monza-Lazio, in calendario domenica 2 aprile alle 15 all'U-Power Stadium. Sarà invece visibile anche su Sky Juventus-Verona, sfida in programma sabato 1 aprile alle 20.45 ed in cui i bianconeri andranno a caccia della terza vittoria consecutiva per proseguire nella loro risalita in classifica.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari