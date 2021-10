Serie A in tv, dove vedere tutte le partite dell'11ª giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Ad aprire il programma dell'undicesima giornata sarà Atalanta-Lazio, in programma sabato 30 ottobre alle 15, mentre a chiuderlo toccherà al posticipo Bologna-Cagliari, in calendario lunedì 1 novembre alle 20.45. Il Milan di Pioli è atteso dal big match sul campo della Roma di Mourinho, mentre il Napoli farà visita alla Salernitana nel derby campano. Impegni rispettivamente contro Udinese e Verona per Inter e Juventus, in zona salvezza da non perdere Genoa-Venezia.

Serie A, la classifica dopo dieci giornate

A guidare la classifica, dopo dieci giornate, ci sono Napoli e Milan, che viaggiano a quota 28 punti, frutto di nove vittorie ed un pareggio. A sette lunghezze di distanza l'Inter di Simone Inzaghi, che precede Roma (19), Atalanta (18), Lazio (17) e la coppia Juventus/Fiorentina (15). Sul fondo della graduatoria, con appena sei punti conquistati, il Cagliari di Mazzarri, preceduta dai tandem Genoa/Salernitana (7) e Venezia/Spezia (8). Appena più su la Sampdoria di D'Aversa (9).

Undicesima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match di giornata è Roma-Milan, in programma domenica 31 ottobre alle 20.45. I rossoneri vogliono mantenere la vetta della classifica, mentre i giallorossi andranno a caccia dei tre punti per consolidare la propria posizione Champions. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Su Dazn andrà in onda anche l'altra super sfida di giornata, quella che opporrà l'Atalanta di Gasperini alla Lazio di Sarri (sabato 30 ottobre alle 15). Sia su Dazn che su Sky Inter-Udinese (domenica 31 ottobre alle 12.30), mentre Verona-Juventus sarà trasmessa in diretta soltanto da Dazn (sabato 30 ottobre ore 18).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari