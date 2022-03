Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 30ª giornata: orari Sky e Dazn

Dopo gli impegni europei che hanno caratterizzato questa settimana, torna nel weekend il campionato di Serie A. Tra il 18 ed il 20 marzo si disputerà la 30esima giornata, che prenderà il via venerdì alle 18.45 con l'anticipo Sassuolo-Spezia per chiudersi domenica sera con il posticipo Bologna-Atalanta. Il Milan capolista, reduce da due vittorie consecutive, farà visita al Cagliari, mentre Napoli e Inter saranno impegnate rispettivamente contro Udinese e Fiorentina. La Juventus cercherà i tre punti contro la Salernitana per lasciarsi alle spalle la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal, all'Olimpico andrà invece in scena il derby Roma-Lazio. Completano il programma Genoa-Torino, Venezia-Sampdoria ed Empoli-Verona.

Serie A, la classifica dopo 29 giornate

In testa alla classifica di Serie A, dopo 29 giornate, troviamo il Milan di Stefano Pioli, che guarda tutti dall'alto verso il basso con i suoi 63 punti. Alle spalle dei rossoneri troviamo il Napoli a 60, l'Inter a 59 (i nerazzurri hanno però una gara in meno) e la Juventus a 56. Più staccate Lazio (49), il tandem formato da Atalanta e Roma (48, bergamaschi con una partita in meno), Fiorentina (46, viola con una gara in meno), Verona (41) e Sassuolo (40).

In coda ultimo posto solitario per la Salernitana, che viaggia a quota 16 ma con due partite in meno. I granata sono preceduti da Genoa (19), Venezia (22, veneti con una partita in meno), Cagliari (25), Sampdoria (26), Spezia (29) e Udinese (30).

30ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della 30esima giornata di Serie A sarà il derby Roma-Lazio, in programma domenica 20 marzo alle 18. La sfida, che metterà in palio tre punti pesanti in zona Europa, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Inter-Fiorentina (sabato 19 marzo alle 18) e Juventus-Salernitana (domenica 20 marzo alle 15), mentre sarà visibile anche su Sky Cagliari-Milan (sabato 19 marzo alle 20.45). Solo su Dazn, invece, Napoli-Udinese, gara in programma sabato 19 alle 15 ed in cui gli azzurri andranno a caccia della vittoria per rimanere in scia del primo posto.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari