Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 31ª giornata

Nuovamente in campo la serie A. Tra il 21 ed il 24 aprile si disputerà la 31esima giornata, che sarà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Verona-Bologna. Big match del turno sarà Juventus-Napoli, con i bianconeri che, in attesa del nuovo processo, si sono visti restituire i 15 punti per il caso plusvalenze. Ricca di spunti anche Atalanta-Roma, gara che metterà l'una di fronte all'altra due formazioni con ambizioni europee. La Lazio, attualmente seconda forza del torneo, ospiterà il Torino, mentre il Milan affronterà a San Siro il Lecce. Impegno ad Empoli per l'Inter. Completano il programma Salernitana-Sassuolo, Sampdoria-Spezia, Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese.

Serie A, la classifica dopo 30 giornate

Napoli 75

Lazio 61

Juventus 59

Roma 56

Milan 53

Inter 51

Atalanta 49

Bologna 44

Fiorentina 42

Sassuolo 40

Torino 39

Udinese 39

Monza 38

Empoli 32

Salernitana 30

Lecce 28

Spezia 26

Verona 23

Cremonese 19

Sampdoria 16

31esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 31esima giornata sarà Juventus-Napoli, in programma domenica 23 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. La sfida, nella quale i partenopei andranno a caccia del riscatto dopo l'eliminazione dalla Champions League, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Atalanta-Roma, in calendario lunedì 24 alle 20.45 al Gewiss Stadium. Visibile anche su Sky, invece, Empoli-Inter (domenica 23 alle 12.30), mentre Lazio-Torino (sabato 22 alle 18) e Milan-Lecce (domenica 23 alle 18) saranno trasmesse solo su Dazn.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari