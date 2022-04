Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 31ª giornata: orari Sky e Dazn

Torna in campo la Serie A. Dopo la sosta nella scorsa settimana per gli impegni delle Nazionali, tra il 2 e il 4 aprile si disputerà la 31esima giornata, che prenderà il via sabato alle 15 con l'anticipo Spezia-Venezia per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Milan-Bologna. In programma i big match Juventus-Inter e Atalanta-Napoli, che potrebbero risultare decisivi in ottica scudetto. Impegno a Genova contro la Sampdoria per la Roma, Lazio in casa con il Sassuolo. Completano il quadro Salernitana-Torino, Fiorentina-Empoli, Udinese-Cagliari e Verona-Genoa.

Serie A, la classifica dopo 30 giornate

A guidare la classifica di Serie A, dopo 30 giornate, troviamo il Milan con i suoi 66 punti. I rossoneri precedono rispettivamente di 3, 6 e 7 lunghezze Napoli, Inter (i nerazzurri hanno però una gara in meno) e Juventus. Più staccato troviamo il tandem formato da Atalanta e Roma a 51, seguono poi Lazio a 49, Fiorentina a 47 (viola con una partita da recuperare), Sassuolo a 43 e Verona a 42.

In coda ultimo posto solitario e situazione disperata per la Salernitana, che viaggia a quota 16 ma con due partite da recuperare. I granata sono preceduti dalla coppia Genoa-Venezia a 22 (i liguri hanno una gara in meno). Più avanti Cagliari (25), Sampdoria e Spezia (29) e Udinese (30, friulani che devono recuperare due gare).

31ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il match clou della 31esima giornata sarà Juventus-Inter, gara che metterà in palio tre punti pesantissimi nella corsa scudetto. La sfida si disputerà domenica 3 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Su Dazn anche Atalanta-Napoli, in programma domenica 3 alle 15. Sarà invece visibile anche su Sky Milan-Bologna (lunedì 4 alle 20.45), partita nella quale i rossoneri andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva per continuare nella marcia verso lo scudetto. Soltanto su Dazn, invece, Lazio-Sassuolo (sabato 2 alle 18) e Sampdoria-Roma (domenica 3 alle 18).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari