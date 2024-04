Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 32esima giornata: orari Sky e Dazn

Si giocherà tra venerdì 12 e lunedì 15 aprile la 32esima giornata del campionato di serie A. L'Inter capolista ospiterà a San Siro il Cagliari, mentre il Milan farà visita al Sassuolo. Derby con il Torino per la Juventus di Allegri, impegno interno contro il Monza per il Bologna. In zona salvezza scontro diretto Lecce-Empoli. Completano il programma Lazio-Salernitana, Napoli-Frosinone, Udinese-Roma, Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona.

La classifica di Serie A

Inter 82

Milan 68

Juventus 62

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50

Napoli 48

Lazio 46

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 38

Cagliari 30

Lecce 29

Udinese 28

Empoli 28

Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15

32esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 32esima giornata del campionato di serie A sarà il derby della Mole Torino-Juventus, in programma sabato 13 aprile alle 18. La sfida, storicamente sentita da entrambe le parti, sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Inter-Cagliari, in calendario domenica 14 aprile alle 20.45, e Sassuolo-Milan, che si giocherà domenica 14 aprile alle 15. Sarà invece visibile anche su Sky Bologna-Monza (sabato 13 aprile alle 20.45), gara in cui i rossoblù andranno alla ricerca dei tre punti per continuare a coltivare il sogno Champions.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari