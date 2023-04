Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 32ª giornata

Si disputerà tra il 28 ed il 30 aprile la 32esima giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, venerdì alle 18.30, Lecce-Udinese, a chiuderlo, domenica alle 20.45, Bologna-Juventus. Due i big match di giornata: Roma-Milan (sabato 29 alle 18) e Inter-Lazio (domenica 30 alle 12.30), mentre il Napoli, che potrebbe già festeggiare lo scudetto, attende al Maradona la Salernitana. Impegno esterno a Torino per l'Atalanta di Gasperini, in coda scontro salvezza Cremonese-Verona. Completano il quadro Spezia-Monza, Sassuolo-Empoli e Fiorentina-Sampdoria.

Serie A, la classifica dopo 31 giornate

Napoli 78

Lazio 61

Juventus 59

Milan 56

Roma 56

Inter 54

Atalanta 52

Bologna 44

Udinese 42

Fiorentina 42

Torino 42

Monza 41

Sassuolo 40

Salernitana 33

Empoli 32

Lecce 28

Spezia 27

Verona 26

Cremonese 19

Sampdoria 17

32esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

I due big match della 32esima giornata di serie A saranno Roma-Milan e Inter-Lazio. La sfida tra giallorossi e rossoneri, in programma allo stadio Olimpico sabato 29 aprile alle 18, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, mentre quella tra nerazzurri e biancocelesti, in calendario domenica 30 alle 12.30, sarà visibile anche su Sky. Soltanto su Dazn anche Napoli-Salernitana (domenica 30 alle 15) e Bologna-Juventus (domenica 30 alle 20.45). Anche su Sky, invece, Torino-Atalanta (sabato 29 alle 20.45).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari