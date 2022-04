Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 32ª giornata: orari Sky e Dazn

Torna in campo la Serie A. Tra il 9 e l'11 aprile si disputerà la 32esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Empoli-Spezia per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Bologna-Sampdoria. Il Milan capolista, reduce dal pareggio interno con il Bologna, farà visita al Torino di Juric, mentre Napoli e Inter, prime inseguitrici dei rossoneri, affronteranno rispettivamente Fiorentina e Verona. Impegno sul campo del Cagliari per la Juventus di Massimiliano Allegri, Roma all'Olimpico contro la Salernitana. Completano il programma del turno Genoa-Lazio, Sassuolo-Atalanta e Venezia-Udinese.

Serie A, la classifica dopo 31 giornate

Al comando della classifica di Serie A, dopo 31 giornate, troviamo il Milan di Stefano Pioli con i suoi 67 punti. I rossoneri sono seguiti da vicino da Napoli (66) e Inter (63), con i nerazzurri che devono recuperare la gara con il Bologna. Chiude la zona Champions la Juventus, quarta a quota 59 e con cinque punti di vantaggio sulla Roma. Seguono Lazio (52), Atalanta (51), Fiorentina (50), Verona (45) e Sassuolo (43).

In coda ultimo posto solitario e situazione disperata per la Salernitana, che viaggia con 16 punti. Davanti ai granata il tandem composto da Venezia e Genoa a 22, preceduto da Cagliari (25) e Sampdoria (29). In posizione tranquilla Spezia (32), Empoli (33), Udinese (33), Bologna (34) e Torino (38).

32ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 31esima giornata sarà Napoli-Fiorentina, in programma domenica 10 aprile alle 15 allo stadio Maradona. La gara, durante la quale i padroni di casa andranno a caccia dei tre punti per tentare l'assalto al primo posto, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Solamente su Dazn anche Torino-Milan (domenica 10 alle 20.45) e Inter-Verona (sabato 9 alle 18). Sarà invece visibile anche su Sky Cagliari-Juventus (sabato 9 alle 20.45), sfida delicata da un lato in chiave salvezza e dall'altra sul fronte Champions. Solo su Dazn Roma-Salernitana (domenica 10 alle 18) e Sassuolo-Atalanta (domenica 10 alle 15).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari