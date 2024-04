Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 33esima giornata: orari Sky e Dazn

Si giocherà tra venerdì 19 e lunedì 22 aprile la 33esima giornata del campionato di serie A. Big match del turno sarà il derby della Madonnina Milan-Inter, con i nerazzurri che, in caso di successo, conquisterebbero matematicamente il titolo di campioni d'Italia. La Juventus di Allegri, terza forza del torneo, sarà invece impegnata a Cagliari, formazione alla ricerca di punti salvezza. Sfida Champions quella dell'Olimpico tra Roma e Bologna, mentre l'Atalanta farà visita al Monza. Completano il programma Genoa-Lazio, Empoli-Napoli, Verona-Udinese, Sassuolo-Lecce, Torino-Frosinone e Salernitana-Fiorentina.

La classifica di Serie A

Inter 83

Milan 69

Juventus 63

Bologna 59

Roma 55

Atalanta 51

Lazio 49

Napoli 49

Torino 45

Fiorentina 44

Monza 43

Genoa 39

Lecce 32

Cagliari 31

Udinese 28

Verona 28

Empoli 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

33esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 33esima giornata del campionato di serie A sarà il derby milanese Milan-Inter, in programma a San Siro lunedì 22 aprile alle 20.45. La sfida, in cui i nerazzurri potrebbero matematicamente cucirsi sul petto lo scudetto, sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Roma-Bologna (lunedì 22 aprile alle 18.30), partita che metterà in palio punti pesanti in chiave Champions. Sarà invece visibile anche su Sky Cagliari-Juventus, in calendario venerdì 19 aprile alle 20.45.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari