Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 33ª giornata

Turno infrasettimanale in serie A. Tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio si disputerà la 33esima giornata, durante la quale il Napoli, impegnato alla Dacia Arena di Udine, potrebbe festeggiare la conquista del terzo scudetto della sua storia. La Lazio, seconda in classifica, ospiterà all'Olimpico il Sassuolo, mentre la Juventus affronterà allo Stadium il Lecce. Impegno interno per il Milan contro la Cremonese, Inter e Roma attese rispettivamente da Verona e Monza. Completano il programma Atalanta-Spezia, Sampdoria-Torino, Salernitana-Fiorentina ed Empoli-Bologna.

Serie A, la classifica dopo 32 giornate

Napoli 79

Lazio 61

Juventus 60

Inter 57

Milan 57

Roma 57

Atalanta 55

Bologna 45

Fiorentina 45

Monza 44

Sassuolo 43

Torino 42

Udinese 42

Salernitana 34

Empoli 32

Lecce 31

Spezia 27

Verona 27

Cremonese 20

Sampdoria 17

33esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

La partita Udinese-Napoli, in programma giovedì 4 maggio alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine e nella quale gli azzurri potrebbero festeggiare la conquista del terzo scudetto della loro storia, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Juventus-Lecce, in calendario mercoledì 3 alle 18 all'Allianz Stadium. Saranno invece visibili anche su Sky Lazio-Sassuolo (mercoledì 3 alle 21) e Verona-Inter (mercoledì 3 alle 21). Soltanto su Dazn Milan-Cremonese (mercoledì 3 alle 21) e Monza-Roma (mercoledì 3 alle 21).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari