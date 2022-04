Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 33ª giornata: orari Sky e Dazn

Si disputerà tra il 15 ed il 18 aprile la 33esima giornata del campionato di Serie A. Il turno sarà aperto venerdì alle 19 dall'anticipo Spezia-Inter e si chiuderà lunedì alle 21 con il posticipo Atalanta-Verona. Il Milan capolista, reduce dai pareggi con Bologna e Torino, ospiterà a San Siro il Genoa, mentre il Napoli è atteso dal big match contro la Roma. Impegno interno contro il Bologna per la Juventus, Lazio con il Torino. Completano il programma Cagliari-Sassuolo, Sampdoria-Salernitana, Udinese-Empoli e Fiorentina-Venezia.

Serie A, la classifica dopo 32 giornate

Il primo posto della classifica di Serie A, dopo 32 giornate, è occupato dal Milan di Stefano Pioli, che viaggia a quota 68. I rossoneri hanno due punti di vantaggio su Napoli e Inter, con i nerazzurri che hanno però giocato una gara in meno. Più staccata la Juventus a 62, che precede Roma (57), Lazio (55), Fiorentina (53) e Atalanta (51). A metà classifica Sassuolo (46) e Verona (45).

In coda ultimo posto solitario e situazione sempre più difficile per la Salernitana con i suoi 16 punti. Davanti ai granata la coppia Venezia-Genoa (22), che insegue Cagliari (25) e Sampdoria (29). In posizione ormai tranquilla Spezia (33), Empoli (34), Udinese (36), Bologna (37) e Torino (39).

32ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 33esima giornata sarà Napoli-Roma, in programma lunedì 18 aprile alle 19 allo stadio Maradona. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Solamente su Dazn anche Milan-Genoa, in calendario venerdì 15 alle 21, mentre Spezia-Inter (venerdì 15 alle 19) sarà visibile anche su Sky. Soltanto su Dazn, invece, Juventus-Bologna (sabato 16 alle 18.30), partita in cui i bianconeri cercheranno i tre punti per blindare il quarto posto, e Atalanta-Verona (lunedì 18 alle 21).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari