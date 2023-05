Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 34ª giornata

Tra il 6 e l'8 maggio si disputerà la 34esima giornata del campionato di serie A, ricca di gare da non perdere. In calendario, infatti, ci sono ben tre scontri diretti per l'Europa (Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus) e due per la lotta salvezza (Cremonese-Spezia e Lecce-Verona). Il Napoli, che ha appena festeggiato lo scudetto, ospiterà invece allo stadio Maradona la Fiorentina.

Serie A, la classifica dopo 33 giornate

Napoli 80

Lazio 64

Juventus 63

Inter 60

Atalanta 58

Milan 58

Roma 58

Fiorentina 46

Bologna 45

Monza 45

Torino 45

Udinese 43

Sassuolo 43

Salernitana 35

Empoli 35

Lecce 31

Spezia 27

Verona 27

Cremonese 21

Sampdoria 17

34esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

I tre big match di giornata saranno Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus. La sfida tra rossoneri e biancocelesti, in programma sabato 6 alle 15, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn, così come quella tra giallorossi e Inter, che si giocherà sabato 6 alle 18 allo stadio Olimpico. Visibile anche su Sky, invece, la gara tra bergamaschi e bianconeri, in calendario domenica 7 alle 12.30 al Gewiss Stadium. Solo su dazn la sfida salvezza Lecce-Verona (domenica 7 alle 20.45), mentre sarà trasmessa anche da Sky Cremonese-Spezia (sabato 6 alle 20.45).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari