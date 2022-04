Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 34ª giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 23 ed il 25 aprile si disputerà la 34esima giornata, che si aprirà sabato alle 15 con gli anticipi Torino-Spezia e Venezia-Atalanta. Il Milan capolista farà visita alla Lazio, mentre l'Inter sarà impegnata a San Siro contro la Roma dell'ex José Mourinho. Impegno sul campo dell'Empoli per il Napoli, Juventus attesa dal Sassuolo. In coda scontro diretto che promette scintille tra Genoa e Cagliari. Completano il programma Verona-Sampdoria, Salernitana-Fiorentina e Bologna-Udinese.

Serie A, la classifica dopo 33 giornate

Al comando della classifica di Serie A, dopo 33 giornate, troviamo il Milan di Stefano Pioli con i suoi 71 punti. I rossoneri hanno due lunghezze di vantaggio sull'Inter, che però deve recuperare la gara contro il Bologna, in programma il prossimo mercoledì 27 aprile, e quattro sul Napoli. Al quarto posto la Juventus di Massimiliano Allegri a quota 63, che precede Roma (58) ed il tandem Fiorentina-Lazio (56). Più indietro Atalanta (51), Verona (48) e Sassuolo (46).

In coda il terzetto formato da Venezia, Salernitana e Genoa a 22, con veneti e campani che hanno però una partita in meno. Davanti troviamo Cagliari (28) e Sampdoria (29), mentre sembrano al sicuro Spezia (33) ed Empoli (34). Ormai salve Bologna (38), Udinese (39) e Torino (40).

33ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

I big match della 34esima giornata del campionato di Serie A saranno Inter-Roma e Lazio-Milan. La sfida tra nerazzurri e giallorossi si disputerà a San Siro sabato 23 aprile alle 18 e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn, mentre quella tra biancocelesti e rossoneri è in programma domenica 24 aprile alle 20.45 e sarà visibile anch'essa su Dazn. Su Dazn anche Empoli-Napoli (domenica 24 alle 15), mentre Sassuolo-Juventus, in calendario lunedì 25 alle 20.45, sarà visibile anche su Sky. Soltanto su Dazn lo scontro salvezza Genoa-Cagliari, che si giocherà domenica 24 alle 18 a Marassi.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari