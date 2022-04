Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 35ª giornata: orari Sky e Dazn

Si avvicina alla conclusione il campionato di Serie A. Tra il 30 aprile ed il 2 maggio si disputerà la 35esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dagli anticipi Cagliari-Verona e Napoli-Sassuolo. Il Milan capolista ospiterà a San Siro la Fiorentina, mentre l'Inter farà visita all'Udinese. Impegno interno contro il Venezia per la Juventus, Roma con il Bologna. In programma anche l'infuocato derby salvezza Sampdoria-Genoa. Completano il quadro Spezia-Lazio, Empoli-Torino e Atalanta-Salernitana.

Serie A, la classifica dopo 34 giornate

A guidare la classifica di Serie A, dopo 34 giornate, troviamo il Milan di Stefano Pioli con i suoi 74 punti. I rossoneri precedono di due lunghezze l'Inter di Simone Inzaghi, mentre ha ormai detto addio alle speranze scudetto il Napoli, terzo a -7 dalla vetta. Gli azzurri precedono Juventus (66), Roma (58), Lazio (56), Fiorentina (56) e Atalanta (55).

In coda ultimo posto solitario per il Venezia, che in settimana ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti. I lagunari viaggiano a quota 22, preceduti dal tandem formato da Salernitana e Genoa (25), Cagliari (28) e Sampdoria (30). In posizione più tranquilla lo Spezia con i suoi 33 punti.

35ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 35esima giornata sarà Milan-Fiorentina, gara in cui il Diavolo andrà alla ricerca dei tre punti per difendere il primato in classifica. La sfida, in programma domenica 1 maggio alle 15, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Su Dazn anche Udinese-Inter, in calendario domenica alle 18 alla Dacia Arena. Sarà invece visibile anche su Sky Juventus-Venezia, il cui calcio d'inizio è fissato alle 12.30 di domenica. Soltanto su Dazn, invece, il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa (sabato 30 aprile alle 15), che metterà in palio tre punti pesantissimi nella corsa salvezza.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari