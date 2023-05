Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 36ª giornata

Si giocherà tra il 19 ed il 22 maggio la 35esima giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, venerdì alle 20.45, l'anticipo Sassuolo-Monza, a chiuderlo, lunedì sera, il posticipo Empoli-Juventus. Big match del turno sarà Napoli-Inter, gara in cui i nerazzurri andranno alla ricerca di punti Champions contro i partenopei già matematicamente campioni d'Italia. Lazio attesa dall'Udinese, impegni interni rispettivamente contro Sampdoria e Salernitana per Milan e Roma. In coda l'infuocato scontro diretto Lecce-Spezia. Completano il quadro Cremonese-Bologna, Atalanta-Verona e Torino-Fiorentina.

Serie A, la classifica dopo 35 giornate

Napoli 83

Juventus 69

Inter 66

Lazio 65

Milan 61

Roma 59

Atalanta 58

Fiorentina 49

Monza 49

Torino 49

Bologna 47

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli 39

Salernitana 38

Lecce 32

Spezia 30

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 17

36esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della 36esima giornata del campionato di serie A sarà Napoli-Inter, in programma domenica 21 maggio alle 18 allo stadio Maradona. La sfida, importante soprattutto per i nerazzurri, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Udinese-Lazio, in calendario domenica 21 alle 20.45 alla Dacia Arena, Roma-Salernitana (lunedì 22 alle 18.30 all'Olimpico) ed Empoli-Juventus (lunedì 22 alle 20.45 al Castellani). Anche su Sky, invece, Milan-Sampdoria, che si giocherà sabato 20 maggio alle 20.45 a San Siro ed in cui rossoneri cercheranno di tornare alla vittoria.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari