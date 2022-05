Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 36ª giornata: orari Sky e Dazn

Si avvia verso la sua conclusione il campionato di Serie A 2021/2022. Tra il 6 e il 9 maggio si disputerà la 36esima giornata, che sarà aperta venerdì alle 18.45 dall'anticipo Inter-Empoli per chiudersi poi lunedì alle 20.45 con il posticipo Fiorentina-Roma. Impegno a Verona per il Milan capolista, mentre il Napoli farà visita al Torino. Juventus a Marassi contro il Genoa, in coda scontro diretto Salernitana-Cagliari. Completano il quadro Sassuolo-Udinese, Lazio-Sampdoria, Spezia-Atalanta e Venezia-Bologna.

Serie A, la classifica dopo 35 giornate

Al comando della classifica di Serie A, dopo 35 giornate, troviamo il Milan di Stefano Pioli con i suoi 77 punti. I rossoneri precedono di due lunghezze l'Inter di Simone Inzaghi, unica formazione ancora in grado di contendere il primato al Diavolo. Più staccate, già certe di un posto Champions, troviamo Napoli (70) e Juventus (69), che precedono le coppie Roma-Lazio (59) e Fiorentina-Atalanta (56).

In coda ultimo posto solitario per il Venezia, reduce da ben nove ko consecutivi, con i suoi 22 punti. I lagunari sono preceduti da Genoa (25), Salernitana (26) e Cagliari (28). Più tranquille Sampdoria e Spezia a quota 33.

36ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Verona-Milan, big match della 36esima giornata ed in programma domenica 8 maggio alle 20.45 allo stadio Bentegodi, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Solamente su Dazn anche Inter-Empoli, in calendario venerdì 6 alle 18.45, mentre Genoa-Juventus, gara in cui i padroni di casa andranno alla disperata ricerca di punti salvezza, sarà visibile anche su Sky (venerdì 6 alle 21). Il posticipo Fiorentina-Roma, match che metterà in palio tre punti fondamentali in chiave Europa, sarà trasmesso soltanto da Dazn (lunedì 9 alle 21). Su Dazn anche lo scontro diretto per la salvezza Salernitana-Cagliari (domenica 8 alle 18).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari