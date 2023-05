Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 37ª giornata

Si avvia verso la conclusione il campionato di serie A 2022/2023. Tra il 26 ed il 28 maggio si disputerà infatti la 37esima e penultima giornata, che sarà aperta venerdì sera dall'anticipo Sampdoria-Sassuolo. Big match del turno sarà Milan-Juventus, che si disputerà domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium. Sfida da non perdere anche quella tra Inter e Atalanta, mentre il Napoli già campione d'Italia farà visita al Bologna. Lazio all'Olimpico contro la Cremonese, Roma a Firenze. In coda impegni interni rispettivamente contro Torino ed Empoli per Spezia e Verona, Lecce a Monza. Completa il quadro Salernitana-Udinese.

Serie A, la classifica dopo 36 giornate

Napoli 86

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 60

Juventus 59 (-10)

Monza 52

Bologna 50

Torino 50

Fiorentina 50

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli 42

Salernitana 39

Lecce 33

Spezia 31

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 18

37esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della 37esima giornata del campionato di serie A sarà Juventus-Milan, sfida in cui i bianconeri si giocheranno le ultime chance per sperare ancora in un piazzamento Champions. Il match, in programma domenica 28 maggio alle 20.45 all'Allianz Stadium, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Sarà invece visibile anche su Sky l'altra super partita del turno, vale a dire Inter-Atalanta, in programma a San Siro sabato 27 alle 20.45. Soltanto su Dazn, invece, Fiorentina-Roma (sabato 27 alle 18), Bologna-Napoli (domenica 28 alle 15) e Lazio-Cremonese (domenica 28 alle 18).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari