Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 37ª giornata: orari Sky e Dazn

Sta per volgere verso i titoli di coda il campionato di Serie A 2021/2022. Tra il 14 ed il 16 maggio si disputerà la 37esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Empoli-Salernitana per poi chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Juventus-Lazio. Il Milan capolista ospiterà a San Siro l'Atalanta, mentre l'Inter farà visita al Cagliari. Impegno con il Genoa per il Napoli, Roma con il Venezia. Completano il quadro Verona-Torino, Udinese-Spezia, Bologna-Sassuolo e Sampdoria-Fiorentina.

Serie A, la classifica dopo 36 giornate

In testa alla classifica di Serie A dopo 36 giornate troviamo il Milan di Stefano Pioli con i suoi 80 punti. I rossoneri precedono di due lunghezze l'Inter, unica formazione che può contendere lo scudetto al Diavolo. Più indietro Napoli (73) e Juventus (69), già certe di un posto alla prossima Champions League. Bagarre poi per i rimanenti posti in Europa tra Lazio (62), Roma, Fiorentina e Atalanta (queste ultime tre tutte a 59).

In coda situazione disperata per il Venezia, ultimo con i suoi 25 punti e orma quasi condannato alla retrocessione in Serie B. I veneti sono preceduti da Genoa (28), Cagliari (29) e Salernitana (30). Ancora a rischio anche Sampdoria e Spezia, che viaggiano a 33.

37ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della 37esima giornata sarà Milan-Atalanta, in programma domenica 15 maggio alle 18 a San Siro. Una gara in cui i rossoneri, reduci dalla vittoria in rimonta a Verona, andranno a caccia dei tre punti per fare un enorme passo verso il tricolore. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Solamente su Dazn anche Cagliari-Inter (domenica 15 alle 20.45), partita in cui le ambizioni scudetto dei nerazzurri si incroceranno con la fame di punti salvezza dei sardi. Sarà invece visibile anche su Sky Juventus-Lazio, match in calendario lunedì 16 alle 20.45 all'Allianz Stadium e importante soprattutto per i biancocelesti, alla ricerca di punti per l'Europa.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari