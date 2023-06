Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 38ª giornata

Si disputerà tra il 2 ed il 4 giugno la 38esima ed ultima giornata del campionato di serie A 2022/2023. Attenzioni puntate sulla corsa salvezza, con Spezia e Verona chiamate ad evitare l'ultimo posto che conduce in B. Gli aquilotti faranno visita alla Roma, mentre gli scaligeri saranno ospiti del Milan. Impegno interno contro la Sampdoria per il Napoli, Lazio, Inter e Juventus attese rispettivamente da Empoli, Torino e Udinese. Completano il programma Sassuolo-Fiorentina, Cremonese-Salernitana, Atalanta-Monza e Lecce-Bologna.

Serie A, la classifica dopo 37 giornate

Napoli 87

Lazio 71

Inter 69

Milan 67

Atalanta 61

Roma 60

Juventus 59 (-10)

Torino 53

Fiorentina 53

Monza 52

Bologna 51

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia 31

Verona 31

Cremonese 24

Sampdoria 19

38esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Le sfide più interessanti della 38esima ed ultima giornata della serie A 2022/2023 saranno Milan-Verona e Roma-Spezia, in programma domenica 4 giugno alle 21. Entrambe le sfide, decisive per le sorti di liguri e veneti, saranno trasmesse in diretta esclusiva da Dazn. Sempre domenica 4 alle 21 saranno invece visibili anche su Sky Atalanta-Monza e Udinese-Juventus. Soltanto su Dazn Torino-Inter (sabato 3 alle 18.30), Empoli-Lazio (sabato 3 alle 21) e Napoli-Sampdoria (domenica 4 alle 18.30).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari