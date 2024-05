Serie A in tv, dove vedere tutte le partite dell'ultima giornata: orari Sky e Dazn

Si disputerà tra giovedì 23 e domenica 26 maggio la 38esima e ultima giornata del campionato di serie A. In palio ancora i posti nelle competizioni europee, con Roma, Lazio, Fiorentina, Torino e Napoli alla ricerca dei pass per Champions, Europa League e Conference League. Atteso anche l'ultimo verdetto in coda, con Frosinone, Udinese ed Empoli chiamate ad evitare l'ultimo posto che conduce in serie B. E proprio ciociari e friulani si affronteranno tra loro in un match che ha il sapore di un vero e proprio spareggio per la salvezza.

La classifica di Serie A

Inter 93

Milan 74

Juventus 68

Bologna 68

Atalanta 66

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 54

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Verona 37

Lecce 37

Cagliari 36

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 16

38esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Gara vietata ai deboli di cuore sarà Frosinone-Udinese, in programma domenica 26 maggio alle 20.45. Ai ciociari basterà il pareggio per avere la certezza della permanenza in serie A, mentre i bianconeri, per evitare brutte sorprese, dovranno vincere. La gara del Benito Stirpe sarà trasmessa in diretta da Sky e Dazn. Tra le sfide da non perdere della 38esima giornata di serie A c'è poi sicuramente Empoli-Roma, con i toscani obbligati a vincere per conquistare la salvezza: il match del Castellani sarà visibile in esclusiva su Dazn. Soltanto su Dazn anche Lazio-Sassuolo (domenica 26 alle 20.45), mentre Atalanta-Torino (domenica 26 alle 18) sarà visibile anche su Sky.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari