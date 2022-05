Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 38ª giornata: orari Sky e Dazn

Ultimi novanta minuti del campionato di Serie A 2021/2022. Tra il 20 ed il 22 maggio si disputerà la 38esima giornata, che sarà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Torino-Roma. Domenica alle 18 andrà in scena il duello scudetto, con il Milan capolista, al quale basterà un pari per conquistare il titolo di campione d'Italia, atteso dal Sassuolo, mentre l'Inter ospiterà a San Siro la Sampdoria. Lotta per l'Europa League in programma sabato sera con le partite Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus e Lazio-Verona. Domenica alle 20.45 il confronto a distanza tra Salernitana, impegnata con l'Udinese, e Cagliari, atteso a Venezia, per evitare la retrocessione in B. Completano il quadro Genoa-Bologna e Spezia-Napoli.

Serie A, la classifica dopo 37 giornate

Ad una sola giornata dal termine del campionato, il primo posto della classifica è occupato dal Milan con i suoi 83 punti: i rossoneri, ai quali basterà un punto nell'ultimo turno per cucirsi il tricolore sul petto, precedono di due lunghezze l'Inter. Zona Champions completata da Napoli (76) e Juventus (70). Già certa di un posto in Europa anche la Lazio (63), che precede Roma (60) ed il tandem Fiorentina-Atalanta (59).

In coda già matematicamente retrocesse Venezia (26) e Genoa (28), con Cagliari (29) e Salernitana (31) chiamate ad evitare l'ultimo posto che conduce alla Serie B. Salve con una giornata di anticipo Sampdoria e Spezia, che navigano a quota 36.

38ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Gli occhi di tutta Italia saranno puntati su quanto accadrà in Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, gare in programma domenica 22 maggio alle 18 e dal cui esito dipenderà il duello scudetto. Le due sfide saranno trasmesse in diretta esclusiva da Dazn. Saranno invece visibili anche su Sky Atalanta-Empoli e Fiorentina-Juventus, partite fondamentali in chiave Europa League, in calendario sabato 21 maggio alle 20.45. Sia su Dazn che su Sky anche Venezia-Cagliari (domenica 22 alle 20.45), mentre Salernitana-Udinese, match che si giocherà in contemporanea a quello del Penzo, sarà trasmesso soltanto da Dazn.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari