Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della decima giornata

Nuovamente in campo la serie A. Tra il 15 ed il 17 ottobre si disputerà la decima giornata, che si aprirà sabato alle 15 con l'anticipo Empoli-Monza per chiudersi poi lunedì alle 20.45 con il posticipo Lecce-Fiorentina. Tra le gare in programma spiccano Lazio-Udinese ed il derby della Mole Torino-Juventus, mentre il Napoli capolista ospiterà allo stadio Maradona il Bologna. Atalanta in casa con il Sassuolo, Milan a Verona. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio del Camp Nou con il Barcellona, attende invece a San Siro la Salernitana. Completano il quadro Spezia-Cremonese e Sampdoria-Roma.

Serie A, la classifica dopo nove giornate

A guidare la classifica di serie A, dopo nove giornate, troviamo il Napoli con i suoi 23 punti. Segue a due lunghezze di distanza l'Atalanta, che precede il terzetto formato da Lazio, Udinese e Milan (20) e la Roma (19). Più staccate Inter (15) e Juventus (13). Completano la prima metà della classifica Sassuolo (12) e Torino (11). Per quanto riguarda le zone basse della graduatoria, invece, sul fondo troviamo Sampdoria e Cremonese a 3 punti, con la zona retrocessione completata dal Verona a 5. Gli scaligeri sono preceduti dalle coppie Lecce/Bologna (7) ed Empoli/Spezia (8). Appena più su Fiorentina (9) ed il tandem formato da Salernitana e Monza (10).

Nona giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della decima giornata, classifica alla mano, è quello che all'Olimpico di Roma opporrà la Lazio di Sarri all'Udinese di Sottil. Il match, in programma domenica 16 ottobre alle 15, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche il derby della Mole Torino-Juventus (sabato 15 alle 18), Napoli-Bologna (domenica 16 alle 18) e Verona-Milan (domenica 16 alle 20.45). Visibile anche su Sky, invece, Inter-Salernitana, che si giocherà a San Siro domenica 16 alle 12.30.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari