Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della nona giornata: orari Sky e Dazn

Si disputerà tra il 21 ed il 23 ottobre la nona giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, sabato alle 15, l'anticipo Verona-Napoli, a chiuderlo, lunedì alle 20.45, il posticipo Fiorentina-Empoli. Il Milan capolista ospiterà a San Siro nel big match del turno la Juventus, mentre l'Inter farà visita al Torino. Atalanta in casa con il Genoa, Roma e Lazio rispettivamente contro Monza e Sassuolo. Completano il quadro Salernitana-Cagliari, Bologna-Frosinone e Udinese-Lecce.

La classifica di Serie A

Milan 21

Inter 19

Juventus 17

Fiorentina 17

Napoli 14

Atalanta 13

Monza 12

Frosinone 12

Lecce 12

Roma 11

Bologna 11

Sassuolo 10

Lazio 10

Torino 9

Genoa 8

Verona 8

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2

Nona giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della nona giornata del campionato di serie A sarà Milan-Juventus, sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi per le zone alte della classifica. La gara, in programma domenica 22 ottobre alle 20.45 a San Siro, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Torino-Inter (sabato 21 alle 18) e Verona-Napoli (sabato 21 alle 15), mentre sarà visibile anche su Sky il derby toscano Fiorentina-Empoli, che si giocherà lunedì 23 alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari