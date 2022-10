Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della nona giornata

Si disputerà tra l'8 ed il 10 ottobre la nona giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, sabato alle 15, l'anticipo Sassuolo-Inter, a chiuderlo, lunedì alle 20.45, il posticipo Fiorentina-Lazio. Tra le sfide da non perdere Milan-Juventus, in calendario sabato alle 18, e Udinese-Atalanta, che si giocherà domenica alle 15. Napoli atteso dalla Cremonese, Roma in casa con il Lecce. Completano il quadro Bologna-Sampdoria, Torino-Empoli, Monza-Spezia e Salernitana-Verona.

Serie A, la classifica dopo otto giornate

A guidare la classifica di serie A, dopo otto giornate, troviamo la coppia formata da Napoli e Atalanta, che viaggia a quota ventii punti. Alle loro spalle, ad una lunghezza di distanza, il sorprendente Udinese di Sottil, che precede il tandem Lazio-Milan (17), Roma (16), Juventus (13) e la coppia Sassuolo-Inter (12). Seguono poi Torino (10), Fiorentina (9), Spezia (8), Lecce, Salernitana, Empoli, Monza (7) e Bologna (6). In zona retrocessione, al momento, Verona (5), Cremonese (3) e Sampdoria (2).

Nona giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Due i big match della nona giornata di serie A. Il primo si disputerà sabato 8 alle 18 a San Siro e vedrà l'una di fronte all'altra Milan e Juventus: la sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Il secondo è in programma domenica 9 alle 15 e vedrà l'Atalanta di Gasperini fare visita all'Udinese di Sottil: la partita, anche in questo caso, sarà trasmessa in diretta solo da Dazn. Soltanto su Dazn anche Sassuolo-Inter (sabato 8 alle 15) e Cremonese-Napoli (domenica 9 alle 18), mentre sarà visibile anche su Sky Fiorentina-Lazio (lunedì 10 alle 20.45).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari