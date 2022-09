Serie A in tv, dove vedere tutte le partite dell'ottava giornata: orari Sky e Dazn

Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, riprende il campionato di serie A. Tra il 1 ed il 3 ottobre si disputerà l'ottava giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Napoli-Torino. In calendario il big match Inter-Roma, mentre l'Atalanta di Gasperini ospiterà al Gewiss Stadium la Fiorentina. Impegno sul campo dell'Empoli per il Milan, Juventus in casa contro il Bologna. Nelle zone basse della classifica spiccano gli scontri diretti Lecce-Cremonese e Sampdoria-Monza. Completano il quadro Lazio-Spezia, Sassuolo-Salernitana e il posticipo Verona-Udinese.

Serie A, la classifica dopo sette giornate

Dopo sette giornate al comando della classifica di serie A troviamo la coppia composta da Napoli e Atalanta, che viaggia a quota 17. Ad appena una lunghezza di distanza da azzurri e orobici il sorprendente Udinese di Sottil, che precede il tandem Lazio-Milan (14). Seguono poi Roma (13), Inter (12), Juventus e Torino (10), Fiorentina e Sassuolo (9) e Spezia (8). In coda troviamo Cremonese e Sampdoria, che hanno raccolto solamente 2 punti, precedute da Monza (4), Verona (5) e dalle coppie Lecce-Bologna (6) e Salernitana-Empoli (7).

Ottava giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match dell'ottava giornata del campionato di serie A sarà Inter-Roma, sfida in programma a San Siro sabato 1 ottobre alle 18. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche le partite che vedranno impegnate le due capoliste del torneo: Napoli-Torino (sabato 1 ottobre alle 15) e Atalanta-Fiorentina (domenica 2 ottobre alle 18). Sarà invece visibile anche su Sky Empoli-Milan, in calendario sabato 1 ottobre alle 20.45. Solo su Dazn Juventus-Bologna (domenica 2 ottobre alle 20.45).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari