Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della prima giornata: orari Sky e Dazn

Ormai ci siamo. Sabato 19 agosto prenderà ufficialmente il via il campionato di serie A 2023/2024, ai cui nastri di partenza si presenterà con il tricolore cucito sul petto il Napoli, capace, nel passato torneo, di demolire la concorrenza. E proprio i partenopei, insieme alla gara Empoli-Verona, inaugureranno la stagione nella sfida contro il Frosinone, in programma allo stadio Benito Stirpe sabato alle 18.30. Impegno interno contro il Monza per l'Inter, mentre Milan e Juventus faranno visita rispettivamente a Bologna e Udinese. La Roma di Mourinho ospiterà all'Olimpico la Salernitana, mentre la Lazio di Sarri è attesa dal Lecce.

Prima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

La partita Frosinone-Napoli, in programma sabato 19 agosto alle 18.30, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Udinese-Juventus (domenica 20 agosto alle 20.45) e Bologna-Milan (lunedì 21 agosto alle 20.45), mentre saranno visibili anche su Sky Inter-Monza (sabato 19 agosto alle 20.45) e Lecce-Lazio (domenica 20 agosto alle 20.45). Solo su Dazn Roma-Salernitana (domenica 20 agosto alle 18.30).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari