Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della prima giornata: orari Sky e Dazn

Finalmente ci siamo. Il 13 agosto prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie A 2022/2023, ai cui nastri di partenza si presenterà con il tricolore cucito sul petto il Milan, che, nel passato torneo, ha preceduto di sole due lunghezze l'Inter. E proprio i rossoneri campioni d'Italia in carica, insieme alla gara Sampdoria-Atalanta, inaugureranno la stagione nella sfida contro l'Udinese, in programma a San Siro sabato alle 18.30. Trasferta a Lecce per l'Inter di Simone Inzaghi, mentre la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium il Sassuolo nel posticipo serale di lunedì. Attesa per vedere all'opera la Roma di Mourinho, impegnata a Salerno, ed il Napoli di Sarri, ospite del Verona.

Tra i motivi di interesse della giornata anche la prima storica partita in Serie A del Monza, che affronterà nella serata di sabato allo stadio Brianteo il Monza. Completano poi il quadro del turno Fiorentina-Cremonese, Lazio-Bologna e Spezia-Empoli.

Prima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

La partita Milan-Udinese, in programma sabato 13 agosto alle 18.30, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Juventus-Empoli, in calendario lunedì 15 agosto alle 20.45, mentre Lecce-Inter (sabato 13 agosto alle 20.45) sarà visibile anche su Sky, così come Lazio-Bologna (domenica 14 agosto alle 18.30) e Sampdoria-Atalanta (sabato 13 agosto alle 18.30). Tutte le altre sfide, comprese Salernitana-Roma (domenica 14 agosto alle 20.45) e Verona-Napoli (lunedì 15 agosto alle 18.30) saranno trasmesse solamente da Dazn.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari