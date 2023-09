Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della quarta giornata: orari Sky e Dazn

Si giocherà tra il 16 ed il 18 settembre la quarta giornata del campionato di serie A, nella quale spiccano i big match Inter-Milan (sabato alle 18) e Juventus-Lazio (sabato alle 15). Impegno sul campo del Genoa per il Napoli capolista, mentre la Roma di Mourinho ospiterà all'Olimpico l'Empoli. Completano il quadro Cagliari-Udinese, Frosinone-Sassuolo, Monza-Lecce, Fiorentina-Atalanta, Salernitana-Torino e Verona-Bologna.

Serie A, la classifica dopo tre giornate

Inter 9

Milan 9

Juventus 7

Lecce 7

Atalanta 6

Napoli 6

Verona 6

Fiorentina 4

Bologna 4

Frosinone 4

Torino 4

Lazio 3

Sassuolo 3

Genoa 3

Monza 3

Salernitana 2

Udinese 2

Roma 1

Cagliari 1

Empoli 0

Quarta giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della quarta giornata del campionato di serie A è il derby della Madonnina Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre alle 18 a San Siro. La sfida, che metterà in palio la vetta della classifica (le due formazioni si trovano al momento appaiate al primo posto con i loro 9 punti), sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Juventus-Lazio, in programma sabato 16 alle 15 all'Allianz Stadium. Sarà invece visibile anche su Sky Genoa-Napoli (sabato 16 alle 20.45), partita in cui gli azzurri cercheranno di tornare alla vittoria dopo il ko interno con la Lazio.

