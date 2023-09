Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della quinta giornata: orari Sky e Dazn

Si giocherà tra il 22 ed il 24 settembre la quinta giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, venerdì alle 18.30, l'anticipo Salernitana-Frosinone, a chiuderlo, domenica alle 20.45, il posticipo Torino-Roma. L'Inter capolista farà visita all'Empoli, mentre la Juventus è attesa dal Sassuolo. Impegno interno contro il Verona per il Milan, Napoli in trasferta a Bologna. Completano il quadro Lecce-Genoa, Lazio-Monza, Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina.

Serie A, la classifica dopo quattro giornate

Inter 12

Juventus 10

Milan 9

Lecce 8

Napoli 7

Frosinone 7

Torino 7

Fiorentina 7

Verona 7

Atalanta 6

Bologna 5

Roma 4

Genoa 4

Monza 4

Lazio 3

Udinese 3

Sassuolo 3

Cagliari 2

Salernitana 2

Empoli 0

Quinta giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Empoli-Inter, gara in programma domenica 24 settembre alle 12.30 allo stadio Castellani ed in cui i nerazzurri andranno a caccia della quinta vittoria consecutiva, sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky. Saranno invece visibili soltanto su Dazn Milan-Verona (sabato 23 alle 15), Sassuolo-Juventus (sabato 23 alle 18) e Bologna-Napoli (domenica 24 alle 18). Anche su Sky, invece, Lazio-Monza (sabato 23 alle 20.45), match in cui i biancocelesti andranno a caccia dell'intera posta in palio per cercare di risalire la classifica dopo un inizio di torneo complicato.

