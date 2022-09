Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della quinta giornata: orari Sky e Dazn

Serie A senza sosta. Appena archiviato il turno infrasettimanale, per le formazioni del massimo campionato è già tempo di tornare in campo. Tra il 3 ed il 6 settembre si disputerà infatti la quinta giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Fiorentina-Juventus. Sempre sabato sono poi in calendario altri due big match: il derby Milan-Inter e Lazio-Napoli. Roma e Atalanta, invece, faranno visita rispettivamente a Udinese e Monza. Completano il programma Cremonese-Sassuolo, Spezia-Bologna, Verona-Sampdoria, Salernitana-Empoli e Torino-Lecce.

Serie A, la classifica dopo quattro giornate

A guidare la classifica di Serie A dopo quattro giornate troviamo il tandem formato da Atalanta e Roma. Nerazzurri e giallorossi viaggiano a quota 10 punti, uno in più dell'Inter. A 8, invece, troviamo il quartetto formato da Napoli, Juventus, Milan e Lazio, che precede la coppia composta da Torino e Udinese. A quota 5 Salernitana, Fiorentina e Sassuolo, che precedono Spezia (4) ed Empoli (3). In coda Lecce, Bologna, Verona e Sampdoria precedono con i loro 2 punti Cremonese e Monza, ancora ferme a 0.

Quinta giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il derby Milan-Inter, sfida che metterà in palio tre punti già pesantissimi e in programma sabato 3 settembre alle 18, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche l'incandescente match Fiorentina-Juventus, in calendario sabato 3 alle 15 allo stadio Artemio Franchi. Lazio-Napoli (sabato 3 alle 20.45) sarà invece visibile anche su Sky. Solo su Dazn, infine, Udinese-Roma (domenica 4 alle 20.45) e Monza-Atalanta (lunedì 5 alle 15).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari