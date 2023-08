Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della seconda giornata: orari Sky e Dazn

Si svolgerà tra il 26 ed il 28 agosto la seconda giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, sabato alle 18.30, gli anticipi Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli, a chiuderlo, lunedì alle 20.45, il posticipo Cagliari-Inter. Impegno interno contro il Sassuolo per il Napoli campione d'Italia in carica, mentre Milan e Juventus ospiteranno rispettivamente Torino e Bologna. Lazio con il Genoa, Roma a Verona.

Serie A, la classifica dopo la prima giornata

Fiorentina 3

Juventus 3

Napoli 3

Milan 3

Atalanta 3

Inter 3

Lecce 3

Verona 3

Roma 1

Salernitana 1

Cagliari 1

Torino 1

Lazio 0

Empoli 0

Frosinone 0

Bologna 0

Monza 0

Sassuolo 0

Genoa 0

Udinese 0

Seconda giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

La partita Milan-Torino, in programma sabato 26 agosto alle 20.45 a San Siro ed in cui i rossoneri andranno a caccia del bis dopo l'affermazione di Bologna, sarà trasmessa da Dazn e Sky. Sia su Dazn che su Sky anche Lazio-Genoa, il cui fischio d'inizio è previsto per domenica 27 alle 20.45. Saranno invece visibili solo su Dazn Verona-Roma (sabato 26 alle 20.45), Juventus-Bologna (domenica 27 alle 18.30), Napoli-Sassuolo (domenica 27 alle 20.45) e Cagliari-Inter (lunedì 28 alle 20.45).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari