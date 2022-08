Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della seconda giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 20 ed il 22 agosto si disputerà la seconda giornata, che sarà aperta sabato alle 18.30 dagli anticipi Torino-Lazio e Udinese-Salernitana per chiudersi poi lunedì alle 20.45 con il posticipo Sampdoria-Juventus. Il Milan campione d'Italia in carica, che all'esordio ha superato per 4-2 l'Udinese, farà visita all'Atalanta di Gasperini, reduce dal blitz sul campo della Sampdoria, mentre l'Inter ospiterà a San Siro lo Spezia. Impegno interno con il Monza per il Napoli di Spalletti, Roma all'Olimpico contro la Cremonese. Completano il programma Sassuolo-Lecce, Bologna-Verona ed il derby toscano Empoli-Fiorentina.

Seconda giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della seconda giornata è Atalanta-Milan, in programma domenica 21 agosto alle 20.45. La gara, che promette spettacolo, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Sampdoria-Juventus (lunedì 22 agosto alle 20.45), mentre Inter-Spezia, in calendario sabato 20 agosto alle 20.45, sarà trasmessa anche da Sky. Solo su Dazn, invece, Napoli-Monza (domenica 21 agosto ore 18.30) e Roma-Cremonese (lunedì 22 agosto ore 18.30). Su Sky, oltre a Inter-Spezia, saranno visibili Torino-Lazio (sabato 20 agosto ore 18.30) e Bologna-Verona (domenica 21 agosto ore 20.45).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari