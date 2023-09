Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della sesta giornata: orari Sky e Dazn

Primo turno infrasettimanale del campionato di serie A 2023/2024. Tra martedì 26 e giovedì 28 settembre si disputerà la sesta giornata, con il programma che sarà aperto dall'anticipo Juventus-Lecce. L'Inter capolista ospiterà a San Siro il Sassuolo, mentre il Milan farà visita al Cagliari. Impegno interno contro l'Udinese per il Napoli, Roma a Genova. Completano il quadro Empoli-Salernitana, Verona-Atalanta, Lazio-Torino, Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna.

Serie A, la classifica dopo cinque giornate

Inter 15

Milan 12

Lecce 11

Juventus 10

Fiorentina 10

Atalanta 9

Napoli 8

Frosinone 8

Torino 8

Verona 7

Bologna 6

Sassuolo 6

Roma 5

Monza 5

Lazio 4

Genoa 4

Salernitana 3

Udinese 3

Cagliari 2

Empoli 0

Sesta giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

La gara più interessante della sesta giornata è Juventus-Lecce, in programma martedì 26 settembre alle 20.45 all'Allianz Stadium. Il match tra bianconeri e salentini, rivelazione di questo avvio di torneo, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Inter-Sassuolo (mercoledì 27 settembre alle 20.45), partita in cui i nerazzurri andranno a caccia della loro sesta vittoria consecutiva. Sarà invece visibile anche su Sky Cagliari-Milan (mercoledì 27 alle 18.30), sfida in cui i rossoneri cercheranno di strappare i tre punti per rimanere in scia dei cugini.

