Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della settima giornata: orari Sky e Dazn

Si disputerà tra il 30 settembre ed il 2 ottobre la settima giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, sabato alle 15, l'anticipo Lecce-Napoli, a chiuderlo, lunedì alle 20.45, Fiorentina-Cagliari. Milan-Lazio e Atalanta-Juventus le sfide più interessanti del turno, impegno sul campo della Salernitana per l'Inter di Simone Inzaghi. Completano il programma Bologna-Empoli, Udinese-Genoa, Roma-Frosinone, Sassuolo-Monza e Torino-Verona.

Serie A, la classifica dopo sei giornate

Inter 15

Milan 15

Juventus 13

Atalanta 12

Napoli 11

Lecce 11

Fiorentina 11

Frosinone 9

Sassuolo 9

Torino 8

Genoa 7

Lazio 7

Bologna 7

Verona 7

Monza 6

Roma 5

Salernitana 3

Udinese 3

Empoli 3

Cagliari 2

Settima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

I due big match della settima giornata saranno Milan-Lazio e Juventus-Atalanta, in programma rispettivamente sabato 30 settembre alle 18 e domenica 1 ottobre alle 18. Entrambe le sfide, che metteranno in palio punti pesanti per le zone alte della classifica, saranno trasmesse in diretta esclusiva da Dazn. Sarà invece visibile anche su Sky Salernitana-Inter (sabato 30 settembre alle 20.45), gara in cui i nerazzurri cercheranno di tornare alla vittoria dopo l'inaspettato ko interno contro il Sassuolo. Soltanto su Dazn Lecce-Napoli, in calendario sabato 30 settembre alle 15 allo stadio Via del Mare.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari