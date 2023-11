Serie A in tv, dove vedere tutte le partite dell'undicesima giornata: orari Sky e Dazn

Undicesimo turno stile “spezzatino” nel massimo campionato italiano di calcio, anche in considerazione delle gare infrasettimanali che vedranno impegnate diverse squadre italiane nelle coppe europee. L’incipit è dato dall’anticipo di venerdì sera tra Bologna e Lazio, mentre sarà Torino Sassuolo a chiudere il programma della giornata, in un mese che contemplerà peraltro solamente tre turni in considerazione della pausa per le nazionali, impegnate nella nona e nella decima giornata delle qualificazioni per Euro 2024.

La classifica di Serie A

• Inter 25

• Juventus 23

• Milan 22

• Atalanta 19

• Napoli 18

• Fiorentina 17

• Lazio 16

• Bologna 15

• Roma 14

• Monza 13

• Lecce 13

• Frosinone 12

• Torino 12

• Genoa 11

• Sassuolo 11

• Verona 8

• Udinese 7

• Empoli 7

• Cagliari 6

• Salernitana 4

Undicesima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

I riflettori saranno indubbiamente puntati sul campo di Bergamo, dove la capolista Inter sabato pomeriggio farà visita all’Atalanta, e sul “Franchi” di Firenze, che vedrà opposte Fiorentina e Juventus in una sfida particolarmente sentita il cui fischio d’inizio è programmato per le 20.45 di domenica sera. Entrambi i confronti saranno trasmessi in esclusiva da Dazn. Saranno invece visibili anche su Sky Bologna-Lazio, in programma venerdì 3 alle 20.45, Milan-Udinese (sabato 4 stesso orario) ed il “lunch match” domenicale tra Hellas-Verona e Monza, con inizio alle 12.30.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari

• Venerdì 3 novembre ore 20.45: Bologna-Lazio (Dazn/Sky)

• Sabato 4 novembre ore 15: Salernitana-Napoli (Dazn)

• Sabato 4 novembre ore 18: Atalanta-Inter (Dazn)

• Sabato 4 novembre ore 20.45: Milan-Udinese (Dazn/Sky)

• Domenica 5 novembre ore 12.30: Verona-Monza (Dazn/Sky)

• Domenica 5 novembre ore 15: Cagliari-Genoa (Dazn)

• Domenica 5 novembre ore 18: Roma-Lecce (Dazn)

• Domenica 5 novembre ore 20.45: Fiorentina-Juventus (Dazn)

• Lunedì 6 novembre ore 18.30: Frosinone-Empoli (Dazn)

• Lunedì 6 novembre ore 20.45: Torino-Sassuolo (Dazn)