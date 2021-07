Serie A 2021/2022, dove vedere tutte le partite in diretta tv (DAZN e Sky) e streaming

Inizierà sabato 21 agosto alle 18.30 con gli anticipi Inter-Genoa e Verona-Sassuolo il campionato di Serie A 2021/2022. Un torneo nel quale l'Inter, sulla cui panchina esordirà Simone Inzaghi, sarà chiamata a difendere il titolo di campione in carica. Nel ruolo di principale antagonista dei nerazzurri si candida la Juventus, guidata nuovamente da Massimiliano Allegri dopo le parentesi Sarri e Pirlo, ma attenzione anche al Milan di Pioli, all'Atalanta di Gasperini, al Napoli di Spalletti e alla Roma di Mourinho. Curiosità, inoltre, per vedere all'opera le neopromosse Empoli, Salernitana e Venezia.

Serie A 2021/2022, dove vedere le partite in diretta tv e streaming

L'emittente streaming DAZN trasmetterà tutte e dieci le gare di ogni giornata, di cui sette in esclusiva. Tre match di ogni turno saranno invece visibili anche sull'emittente satellitare Sky (e la relativa app streaming Sky Go). DAZN, nei weekend di campionato in cui non ci saranno variazioni a causa delle coppe europee o dei turni infrasettimanali, trasmetterà in esclusiva gli anticipi del sabato delle 15 e delle 18, mentre quello delle 20.45 sarà trasmesso anche da Sky, così come avverrà per il lunch match delle 12.30 della domenica. Tutte le altre gare della domenica saranno visibili soltanto su DAZN, mentre il Monday Night del lunedì alle 20.45 sarà trasmesso anche da Sky.