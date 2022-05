Serie A, volata "europea": la situazione a tre turni dal termine

Tre partite, quattro squadre ed un numero di slot europei che varia da due a tre. Ad infuocare il finale di campionato non c’è solo la volata per il tricolore e quella legata alla permanenza in Serie A, ma anche l’esito della corsa per la partecipazione alla prossima edizione delle coppe continentali. E con lo schieramento italiano nella Champions League 2022/2023 già definito (la giocheranno Milan, Inter, Napoli e Juventus), saranno Roma, Lazio, Fiorentina ed Atalanta – con il Verona attardato ma tecnicamente non ancora fuori da giochi – a giocarsi l’inserimento nel tabellone della prossima Europa o Conference League.

Già note le regole del gioco: al di fuori della Champions, che assegna quattro posti, sono tecnicamente tre le caselle da riempire previste dai regolamenti Uefa, dopo che la Finale di Coppa Italia vedrà protagoniste due formazioni (Inter e Juventus) le quali hanno già il visto d’ingresso alla principale manifestazione europea della stagione ventura, cosa che quindi garantirà un ulteriore pass per le rassegne continentali. Questo, però, dipenderà fondamentalmente da due fattori: la vittoria della Roma in Conference e la posizione dei giallorossi al termine del campionato. I conti si semplificano nel caso in caso in cui la squadre di José Mourinho fallisse l’assalto al trofeo: quinta e sesta andrebbero in Europa League e la settima parteciperebbe alla Conference League 2022/2023.

Più intricato il calcolo nel caso in cui la Roma portasse nella capitale la Coppa, che le darebbe infatti diritto ad entrare nel tabellone di Europa League il prossimo anno: queste tutte le possibilità subordinate al piazzamento della Roma al termine degli ultimi 270’ di campionato:

- Con la Roma al 5° posto, la sesta classificata accederà insieme ai giallorossi all’Europa League, mentre la settima parteciperà alla Conference League

- Con la Roma al 6° posto, la quinta classificata accederà insieme ai giallorossi all’Europa League, mentre la settima parteciperà alla Conference League

- Con la Roma al 7° o all’8° posto, la quinta e la sesta classificata accederanno insieme ai giallorossi all’Europa League, e la Conference League resterebbe così senza formazioni italiane

In questo complesso intreccio che vede quattro formazioni in lizza (le due formazioni della capitale sono a quota 59, Atalanta e Fiorentina a 56), c’è un solo scontro diretto proposto dal calendario, ovvero quello tra Fiorentina e Roma in campo lunedì sera al “Franchi” nel posticipo del turno numero 36. In caso di sconfitta, i viola sarebbero matematicamente dietro alla Roma in considerazione delle due sconfitte maturate in campionato da contemplare nel caso di arrivo a pari punti. Per lo stesso motivo, un arrivo a braccetto con la Lazio favorirebbe i biancocelesti per via dei due successi – sia all’andata che al ritorno – maturati contro la squadra di Italiano. A fare da arbitri in questo rush finale saranno Juventus e Sampdoria: i bianconeri affronteranno negli ultimi due turni Lazio e Fiorentina, i blucerchiati saranno di scena all’Olimpico contro la formazione di Sarri e dopo nove giorni ospiteranno i toscani, in un singolare incrocio che dipanerà una matassa ancora molto intricata.