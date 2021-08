Prima giornata Serie A 2021/22: dove vedere tutte le partite (orari Sky e Dazn)

Da quest'anno le partite di campionato saranno trasmesse principalmente da DAZN. Il servizio di streaming trasmetterà tutte le partite della Serie A, mentre 3 saranno in coesclusiva con Sky

Tutto è pronto sui campi di calcio della nostra Serie A, dove nel weekend inizierà la nuova stagione. DAZN grazie a un’offerta di 840 milioni di euro è diventato il nuovo punto di riferimento per vedere le partite del nostro campionato.

Da questa stagione, infatti, trasmetterà tutte e dieci le partite di ogni giornata. Sette incontri saranno in esclusiva, mentre tre saranno in coesclusiva con Sky. In totale saranno 380 match. Sky, secondo i termini dell'accordo, nelle prossime tre stagioni potrà trasmettere 114 gare.

Ecco, qui di seguito, le partite in calendario nella prima giornata di Serie A. I primi a scendere in campo, sabato 21 agosto, saranno i campioni d'Italia dell'Inter che affronteranno il Genoa. Caglia-Spezia e Sapdoria-Milan, lunedì 23 agosto, completeranno questo primo turno di campionato.

Prima giornata Serie A, le partite su Dazn e su Sky