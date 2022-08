Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della prima giornata

Ormai ci siamo. In questo weekend prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie A 2022/2023, che si aprirà sabato 13 agosto alle 18.30 con gli anticipi Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta. Debutto sul campo del neopromosso Lecce per l'Inter di Simone Inzaghi, mentre la Juventus, nel posticipo serale del lunedì, affronterà allo Stadium il Sassuolo. Grande attesa per vedere all'opera la Roma dei neoacquisti Dybala e Wijnaldum, ospite dalla Salernitana, mentre curiosità c'è attorno al Monza, che disputerà il primo match della sua storia in Serie A sfidando al Brianteo il Torino. Completano il quadro del turno Fiorentina-Cremonese, Lazio-Bologna, Spezia-Empoli e Verona-Napoli.

Prima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Juventus che non batte il Sassuolo

Un mercato scoppiettante, con gli arrivi di Di Maria, Pogba (subito però ai box per infortunio), Bremer e, quello ormai imminente, di Kostic. La Juventus si presenta al nuovo campionato con l'ambizione di tornare a lottare per il vertice, ma le uscite prestagionali hanno messo in evidenza qualche lacuna di troppo su cui Allegri sarà chiamato ancora a lavorare. Ed il Sassuolo potrebbe approfittare della fase di assestamento dei bianconeri per uscire dallo Stadium con un risultato positivo.

Il Torino che rovina la festa del Monza

Un mercato importante, a ribadire la volontà di spingersi oltre ad una semplice salvezza. Il Monza è stato, e continuerà ad essere, protagonista di un'estate scintillante e tutti, probabilmente, si attendono che possa festeggiare con una vittoria la sua prima storica uscita in Serie A. Ma attenzione al Torino, che, malgrado le illustri partenze delle scorse settimane, può creare non pochi grattacapi ai biancorossi.

L'Empoli corsaro

L'Empoli, nella scorsa stagione, ha stupito soprattutto in avvio, conquistando numerose vittorie lontano dal Castellani. Ed i toscani, attesi dallo Spezia in questa prima giornata, mirano a ripetersi, recandosi in terra ligure con l'obiettivo di portarsi a casa l'intera posta in palio.