Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della prima giornata

Tutto pronto per l'inizio del campionato di serie A 2023/2024, che prenderà ufficialmente il via sabato 19 agosto alle 18.30 con gli anticipi Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona. Un torneo nel quale Inter, Milan e Juventus cercheranno di strappare il titolo ai partenopei, senza dimenticarsi di Lazio, Roma e Atalanta che, così come accaduto negli ultimi anni, vorranno lottare per le posizioni di vertice. Le sorprese, tuttavia, sono sempre dietro l'angolo, in particolar modo ad inizio stagione, quando spesso si verificano risultati inattesi.

I possibili risultati a sorpresa

La Juventus che non passa a Udine

La Juventus, sotto la gestione di Massimiliano Allegri, si è frequentemente resa protagonista di partenze lente, ingranando le marce alte soltanto con il passare delle settimane. Una situazione di cui vuole provare ad approfittarne l'Udinese, che al contrario, nella passata stagione, partì a mille all'ora.

Il Bologna che ferma il Milan

Tantissimi gli innesti operati in sede di mercato dal Milan, che farà il proprio debutto ufficiale al Dall'Ara di Bologna. La rivoluzione nell'organico potrebbe richiedere qualche settimana di tempo al tecnico Stefano Pioli per trovare la giusta quadra. Ed il Bologna, di fronte al proprio pubblico, sarà avversario tutt'altro che semplice da superare.

Il blitz della Fiorentina

Una stagione, quella passata, chiusa in crescendo dalla Fiorentina, capace di spingersi fino alla finale sia in Coppa Italia che in Conference League. E sulla stessa falsariga i viola vogliono iniziare il nuovo torneo andando a caccia dei tre punti sul campo del Genoa neopromosso.