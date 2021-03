Serie A, le probabili formazioni della 28ª giornata

Inter con il Sassuolo, Milan in visita alla Fiorentina. Big match Roma-Napoli

Così in campo

Nuovamente in campo la Serie A. La 28ª giornata si aprirà venerdì sera con l'anticipo Parma-Genoa per chiudersi domenica alle 20.45 con Roma-Napoli. L'Inter capolista ospiterà il Sassuolo, impegni rispettivamente contro Fiorentina e Benevento per Milan e Juventus.

Le probabili formazioni della 28ª giornata di Serie A

PARMA-GENOA (VENERDI 19 MARZO ORE 20.45)

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihaila, Pellè, Man. All. D'Aversa

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

CROTONE-BOLOGNA (SABATO 20 MARZO ORE 15)

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pereira, Molina, Benali, Reca; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All Mihajlovic

SPEZIA-CAGLIARI (SABATO 20 MARZO ORE 18)

Spezia (4-3-3): Zoet; Vignali, Erlic, Ismajli, Marchizza; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Farias, Agudelo, Gyasi. All. Italiano

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Nainggolan, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

INTER-SASSUOLO (SABATO 20 MARZO ORE 20.45)

Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

VERONA-ATALANTA (DOMENICA 21 MARZO ORE 12.30)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All Juric

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

JUVENTUS-BENEVENTO (DOMENICA 21 MARZO ORE 15)

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Tello, Caprari; Lapadula. All F.Inzaghi

SAMPDORIA-TORINO (DOMENICA 21 MARZO ORE 15)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Rincon, Mandragora, Murru; Zaza, Belotti. All. Nicola

UDINESE-LAZIO (DOMENICA 21 MARZO ORE 15)

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. All. Gotti

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi

FIORENTINA-MILAN (DOMENICA 21 MARZO ORE 18)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Eysseric, Venuti; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

ROMA-NAPOLI (DOMENICA 21 MARZO ORE 20.45)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso