Serie A, le probabili formazioni dell'ottava giornata

Così in campo

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A. Ad aprire le danze, sabato alle 15, sarà Crotone-Lazio, mentre a chiudere il programma dell'ottava giornata toccherà al big match Napoli-Milan, in programma domenica alle 20.45 allo stadio San Paolo.

Le probabili formazioni dell'ottava giornata di Serie A

CROTONE-LAZIO (SABATO 21 NOVEMBRE ORE 15)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

SPEZIA-ATALANTA (SABATO 21 NOVEMBRE ORE 18)

Spezia (4-3-3): Provedel; Mattiello, Terzi, Chabot, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

JUVENTUS-CAGLIARI (SABATO 21 NOVEMBRE ORE 20.45)

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Tripaldelli; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Nandez; Simeone. All. Di Francesco

FIORENTINA-BENEVENTO (DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 12.30)

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Ribery, Vlahovic, Kouamé. All. Prandelli

Benevento (4-3-2-1): Montipò: Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Dabo, Ionita, Schiattarella; Insigne, Sau; Lapadula. All. F. Inzaghi

INTER-TORINO (DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 15)

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

ROMA-PARMA (DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 15)

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral. All. Fonseca

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese. All. Liverani

SAMPDORIA-BOLOGNA (DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 15)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

VERONA-SASSUOLO (DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 15)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Ceccherini, Magnani; Udogie, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

UDINESE-GENOA (DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 18)

Udinese (3-4-3): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Zeegelaar; Pussetto, Okaka, Deulofeu. All. Gotti

Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Bani, Goldaniga, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca. All. Maran

NAPOLI-MILAN (DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 20.45)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli