Serie A, i pronostici dell'ottava giornata

Torna in campo la Serie A. Dopo la pausa della scorsa settimana per gli impegni delle Nazionali, il torneo riprenderà la propria marcia sabato 21 novembre alle 15 con Crotone-Lazio, primo anticipo dell'ottava giornata. A chiudere il programma del turno, domenica sera, il big match Napoli-Milan.

I pronostici dell'ottava giornata di Serie A

Crotone-Lazio (sabato 21 novembre ore 15): biancocelesti ancora alle prese con diversi casi Covid, ma che potranno contare sul rientro di Ciro Immobile. I pitagorici cercheranno la prima vittoria stagionale, ma la formazione di Simone Inzaghi parte con i favori del pronostico. Pronostico: 2

Spezia-Atalanta (sabato 21 novembre ore 18): una stagione fin qui più che positiva, quella dei padroni di casa. Contro i nerazzurri, tuttavia, si prospetta un impegno sulla carta proibitivo. Pronostico: 2

Juventus-Cagliari (sabato 21 novembre ore 20.45): i bianconeri, dopo aver collezionato tre pareggi nelle ultime quattro gare, non possono più permettersi passaggi a vuoto. I sardi, da parte loro, si presenteranno invece a Torino forti dei nove punti conquistati negli ultimi quattro match, ma servirà un'impresa per strappare un risultato positivo allo Stadium. Pronostico: 1

Fiorentina-Benevento (domenica 22 novembre ore 12.30): secondo debutto sulla panchina viola per Cesare Prandelli, già a Firenze tra il 2005 e il 2010. Il tecnico, che ha preso il posto dell'esonerato Giuseppe Iachini, vorrà iniziare con il piede giusto la nuova avventura. Pronostico: 1

Inter-Torino (domenica 22 novembre ore 15): i nerazzurri, dopo gli ultimi due pareggi contro Parma e Atalanta, vogliono tornare alla vittoria per non perdere contatto dalla vetta. Granata rinfrancati dai quattro punti ottenuti contro Genoa e Crotone, ma ancora costretti ad annaspare nei bassifondi della classifica. Pronostico: 1

Roma-Parma (domenica 22 novembre ore 15): i giallorossi sono una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, soprattutto per la qualità di gioco messa in mostra. I ducali, al contrario, hanno fin qui mostrato non poche difficoltà. Pronostico: 1

Sampdoria-Bologna (domenica 22 novembre opre 15): sfida che si preannuncia equilibrata al Ferraris. Entrambe le formazioni sono reduci da un ko (i blucerchiati contro il Cagliari, i rossoblù contro il Napoli) e vogliono tornare a muovere la classifica. Leggera preferenza per i padroni di casa. Pronostico: 1X

Verona-Sassuolo (domenica 22 novembre ore 15): match che si preannuncia interessante, quello in programma al Bentegodi. Gli emiliani sono la lieta sorpresa di questo avvio di stagione, mentre gli scaligeri, anche quest'anno, stanno confermando quanto di buono fatto vedere nello scorso torneo. Pronostico: X

Udinese-Genoa (domenica 22 novembre ore 18): sfida salvezza in Friuli. Bianconeri fermi a quattro punti, liguri appena più su a quota cinque. Potrebbe vincere la paura di perdere. Pronostico: X

Napoli-Milan (domenica 22 novembre ore 20.45): una gara che promette spettacolo. Rossoneri leader della classifica con i loro 17 punti, azzurri terzi a tre lunghezze di distanza. Novanta minuti nei quali potrebbe succedere di tutto, anche perché la qualità, in campo, non mancherà di certo. Pronostico: 1X