Serie A 2020/2021, i pronostici della quinta giornata

Sarà Sassuolo-Torino, nell'anticipo di venerdì sera, ad inaugurare la quinta giornata del campionato di Serie A, che si concluderà lunedì con il posticipo Milan-Roma. Sfida interna con il Verona per i campioni in carica della Juventus, mentre l'Inter farà visita al Genoa.

Serie A, i pronostici della quinta giornata

Sassuolo-Torino (venerdì 23 ottobre ore 20.45): i neroverdi sono la rivelazione di questo avvio di stagione, i granata la delusione. La formazione di De Zerbi può contare su un reparto offensivo scoppiettante trascinato da Caputo e Berardi, sempre pronti a far male alle difese avversarie. La squadra di Giampaolo, invece, sembra ad oggi non avere ancora una propria identità. Pronostico: 1

Atalanta-Sampdoria (sabato 24 ottobre ore 15): i nerazzurri, dopo il pesante ko contro il Napoli, si sono riscattati alla grande in Champions League superando per 4-0 i danesi del Midtjylland e adesso vogliono riprendere la propria corsa anche in campionato. Di fronte si troveranno però una squadra in salute, reduce da due successi consecutivi. Pronostico: 1

Genoa-Inter (sabato 24 ottobre ore 18): il ko nel derby contro il Milan ha lasciato i segni sulla formazione di Conte, che anche in Champions League, contro il Borussia Monchengladbach, ha mostrato qualche passaggio a vuoto. Vietato ora sbagliare contro i rossoblu liguri. Pronostico: 2

Lazio-Bologna (sabato 24 ottobre ore 20.45): una scoppiettante vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund ha scacciato via qualche nube dall'ambiente biancoceleste, alle prese con un avvio di campionato sottotono. Gli uomini di Inzaghi, contro un Bologna fin qui non particolarmente in palla, non vogliono lasciarsi sfuggire i tre punti. Pronostico: 1

Cagliari-Crotone (domenica 25 ottobre ore 12.30): i sardi, dopo il blitz esterno sul campo del Torino, vogliono trovare la prima vittoria della stagione sul proprio campo. Di fronte, però, ci sarà un Crotone rinfrancato dal pareggio conquistato contro la Juventus. Pronostico: 1X

Benevento-Napoli (domenica 25 ottobre ore 15): trasferta insidiosa per gli azzurri, sconfitti in Europa League dall'Az Alkmaar. I sanniti, in questo avvio di stagione, hanno infatti dimostrato di giocarsela sempre a viso aperto contro ogni avversario. Insigne e compagni vogliono però la vittoria. Pronostico: 2

Parma-Spezia (domenica 25 ottobre ore 15): i liguri, forse un po' a sorpresa, arrivano al match forti di una classifica migliore rispetto a quella degli emiliani. I gialloblu, fin qui deludenti, non vorranno lasciarsi sfuggire l'occasione per firmare il sorpasso. Pronostico: 1

Fiorentina-Udinese (domenica 25 ottobre ore 18): i viola non trovano la vittoria dalla prima giornata di campionato, mentre i friulani hanno mosso per la prima volta la loro classifica propria la settimana scorsa con il successo contro il Parma. Sfida che si preannuncia combattuta. Pronostico: 1X

Juventus-Verona (domenica 25 ottobre ore 20.45): i bianconeri, dopo il mezzo passo falso di Crotone, non vorranno lasciarsi sfuggire l'occasione di tornare alla vittoria. Gli scaligeri sono però avversario ostico, con già sette punti conquistati ed appena una rete subita nelle prime quattro giornate di campionato. Pronostico: 1

Milan-Roma (lunedì 26 ottobre ore20.45): big match a San Siro. I rossoneri viaggiano a punteggio pieno e guidano la classifica, mentre i giallorossi arrivano alla sfida galvanizzati dai successi delle ultime settimane. Una gara che promette spettacolo. Pronostico: 12